В Україні розпочалася жнивна кампанія 2026 року. Першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одеської області, де вже розпочався обмолот озимого ячменю та зимуючого гороху.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Одеська область традиційно входить до числа провідних аграрних регіонів країни та щороку забезпечує значну частку валового виробництва зернових і олійних культур.

Нагадаємо, весняна посівна кампанія 2026 року завершена. Українські аграрії засіяли 5,88 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Загалом під урожай 2026 року озимими та ярими зерновими й олійними культурами засіяно понад 20 млн га.

За попередніми оцінками, загальний урожай зернових та олійних культур у 2026 році очікується на рівні 81–83 млн тонн. Зокрема, виробництво зернових прогнозується в обсязі 60–61 млн тонн, що відповідає показникам минулого року. Урожай пшениці очікується на рівні 22–23 млн тонн через скорочення посівних площ та стриманіші прогнози врожайності. Водночас виробництво кукурудзи може перевищити 32 млн тонн, ячменю – становити близько 5 млн тонн.

Жнивна кампанія триватиме в усіх регіонах відповідно до строків достигання культур та погодних умов.

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