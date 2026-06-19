Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті повідомлено про підозру шістьом учасникам схеми незаконного використання земель.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику обласного та трьом керівникам районних лісомисливських господарств, колишньому голові Воловецької РДА, а також директору приватної компанії у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів державного лісу.

Йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, де незаконно збудовано резиденцію «Ведмежа Діброва», яку пов’язують із родиною підсанкційного та засудженого за державну зраду Віктора Медведчука. За оцінками ДП «Ліси України», вартість цих земель становить 2,5 млрд грн.

Слідством встановлено, що у 2013 році частину земель передали приватній компанії у довгострокове тимчасове користування нібито для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Насправді ж територія опинилася під контролем родини олігарха та використовувалася як закрита приватна рекреаційна зона.

Встановилено, що понад 220 гектарів державного лісу було самовільно зайнято та огороджено парканом завдовжки близько 8 км. На території звели маєтки загальною площею майже 2800 кв. м, вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан, гараж та інші об’єкти, не пов’язані з веденням лісового господарства.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України. Перевіряється роль інших посадовців, які в різні роки відповідали за охорону та використання лісових ресурсів на цій території.

Прокуратура вживає заходів для повернення земель державі та оскаржує в судовому порядку незаконні договори користування лісовим фондом.