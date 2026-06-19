Тимчасове послаблення санкцій США щодо експорту російської нафти дозволило москві отримати понад 2 млрд доларів додаткових доходів лише за кілька місяців. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила не продовжувати дію відповідного винятку після завершення війни між Іраном та США і відновлення постачання нафти через Ормузьку протоку, повідомляє УНН із посиланням на S&P Global.

США дозволили терміну дії ліцензії на тимчасове пом’якшення нафтових санкцій проти росії завершитися 17 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон незабаром зможе посилити тиск на москву.

Ми зможемо це зробити, тому що нафта знову надходить на ринок – сказав Трамп під час саміту G7 у Франції.

Як зазначає видання, після початку війни між Іраном та США американський Мінфін тричі надавав 30-денні винятки із санкцій для російської нафти, що транспортувалася морем. Після завершення кожного терміну дії ліцензії її продовжували через кілька днів.

За даними S&P Global Commodities at Sea, експорт російської сирої нафти зріс із 4,9 млн барелів на добу у лютому до 6 млн барелів на добу у травні.

Старша наукова співробітниця Глобального енергетичного центру Atlantic Council Ольга Хакова заявила, що тимчасове послаблення санкцій та зростання цін на енергоносії принесли росії понад 2 млрд доларів додаткових доходів.

Лише за кілька місяців росія отримала понад 2 мільярди доларів додаткових прибутків завдяки високим цінам на енергоносії та діям ліцензій. Ці надприбутки профінансували безпрецедентний масштаб ударів дронами та ракетами по Україні навесні – наголосила Хакова.

Водночас вона застерегла, що навіть без продовження дії винятків росія й надалі намагатиметься обходити санкції та перенаправляти нафтові поставки азійським покупцям зі значними знижками, щоб зберегти частину експортних доходів.

Крім того, лідери країн G7 під час саміту у Франції домовилися посилити санкційний тиск на російську воєнну економіку, зокрема на нафтовий та газовий сектори.