Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні “благала про фото” з ним на полях саміту Gr7. Мелоні назвала заяви Трампа “повністю вигаданими”.

Свою заяву Трамп зробив у спілкуванні з італійським мовником La7, пише The Guardian.

“Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так хотіла сфотографуватися зі мною. Я б навіть не погодився, але мені стало її шкода! Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив! Я не був зобов’язаний з нею розмовляти”, — сказав Трамп.

Мелоні назвала заяви Трампа “повністю вигаданими” і наголосила, що “Італія і я ніколи не благаємо”, передає Суспільне.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

“Заяви Дональда Трампа є повністю вигаданими. Я, чесно кажучи, вражена. Не розумію, чому президент США поводиться так зі своїми союзниками. Зрештою, це трапляється не вперше. Можу лише сказати — шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу, ворогів США, лідерів, до яких він, навпаки, виявляється набагато поступливішим. Але він повинен пам’ятати одне: Італія і я ніколи не благаємо”, — сказала італійська прем’єрка.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що на знак протесту проти заяв Трампа скасовує візит до США.

“Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем’єр-міністра Джорджі Мелоні ображають усю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня”, — написав він в Х.

Міністр оборони Ґвідо Крозетто також виступив на захист Мелоні й заявив що “невдала витівка” Трампа нікому не принесе користі.

“Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США”, – написав він в Х.

Міністр назвав слова Трампа “невдалою витівкою” і заявив, що “жарти такого штибу не йдуть на користь нікому: ні США, ні Італії, ні НАТО”.

Італійська прем’єрка була однією з небагатьох європейських лідерів, яким Трамп симпатизував після повернення у Білий дім.

Але 14 квітня Трамп звинуватив Мелоні у нібито небажанні підтримати війну США проти Ірану та розблокувати Ормузьку протоку.