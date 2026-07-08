Нагадаємо, вчора в Україні здійнялася хвиля обурення через обшуки у власника компанії-виробника дронів Vyriy Industries Олексія Бабенко, який одночасно є акціонером видання «Бабель». Владу звинуватили у наступі на свободу слова, в той час Офіс Генпрокурора опублікував пояснення і висновки після обшуків.

Там заявили, що розслідують заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі БПЛА на майже 7 млрд грн.

За даними слідства, у 2025 році одне із Товариств уклало з ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» державні контракти на постачання БПЛА різних типів та модифікацій на загальну суму 6,95 млрд грн.

Слідство перевіряє версію про штучне завищення вартості безпілотників. Йдеться про можливе безпідставне збільшення виробничої собівартості, адміністративних та інших витрат, які впливали на кінцеву ціну продукції, що закуповувалася за бюджетні кошти.

За попередніми даними, для документального оформлення таких операцій могли використовуватися зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, юридичними особами-резидентами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності.

Окремо перевіряються фінансові операції на користь низки ФОПів з ознаками фіктивності . Під час допитів десять таких осіб повідомили, що фактично підприємницьку діяльність не здійснювали, а документи для реєстрації надали за грошову винагороду.

Під час проведених обшуків, за адресами проживання окремих керівників ФОПів, які виконували багатомільйонні контракти, встановлено, що їх спосіб та стиль життя не свідчать про наявність будь-яких статків та доходів.

Загальна сума таких сумнівних операцій становить понад 197 млн грн. Слідство перевіряє, чи могли ці кошти використовуватися для подальшого виведення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також в ході проведення обшуків за місцями здійснення господарської діяльності, виявлено значні обсяги готівки, не облікованої у первинній фінансовій звітності, що може свідчити про використання схем ухилення від сплати податків та виведення безготівкових коштів на рахунки підконтрольних субʼєктів господарювання для їх подальшої легалізації.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі та процесуальні дії, призначаються необхідні експертизи, аналізується фінансово-господарська документація.

Резонанс у суспільстві викликав не сам факт розслідування і обшуків, а те, що власник компанії-виробника дронів Vyriy Industries Олексій Бабенко є акціонером видання «Бабель», бо одразу виникло і почало поширюватися припущення, що через нього влада мститься “Бабелю” за розслідування небойових смертей у бригаді “Скеля”. Нагадаємо: Хто зсуне “Скелю”. Гучний скандал в ЗСУ. Але що далі?

На пресконференції Бабенко розповів, що обшуки відбулися на понад 40 локаціях, зокрема, в компанії та в його родичів, передає Громадське. Правоохоронці вилучили документи компанії, ФОПів, особисті телефони та особисті кошти Бабенка — близько 10 тисяч доларів.

Також в офісі знайшли 40 мільйонів гривень готівкою. За словами Бабенка, це гроші на зарплати працівникам компанії. Він пояснив, що готівкою платять з міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників. Компанія також надала ДБР документи на готівку.

Відповідь на звинувачення

Щодо звинувачень у завищеній ціні на дрони «Вирій» Бабенко стверджує, що вартість FPV-дронів компанії приблизно на 20% нижча на ринку безпілотників. Для порівняння він навів середню ціну 10-дюймового дрона VYRIY (16 314 гривень) та дрона конкурентів (21 967 гривень).

Правоохоронці також заявляли, що встановили понад 150 ФОПів, які могли використовувати у схемі. Серед них є майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо. Частину з них допитали, і вони визнали, що не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.

Бабенко стверджує, що всі ці ФОПи є виробниками компонентів для дронів.

Можливий зв’язок обшуків із розслідуванням про «Скелю»

23 червня «Бабель» опублікував розслідування щодо можливих порушень в 425 штурмовому полку «Скеля». У виданні кажуть, що після цього розслідування на анонімних Telegram-каналах і пабліках у Facebook почалася «масштабна кампанія з дискредитації видання та інвестора».

«Зокрема, у десятках публікацій і відео йшлося про те, що публікація була зроблена на замовлення Олексія Бабенка та що в такий спосіб він воює з Генеральним штабом і грає на руку росіянам», — кажуть у «Бабелі».

На пресконференції Бабенко заявив, що не вважає, що штурмовий полк «Скеля» причетний до обшуків 7 липня. За його словами, це має вигляд «умисного наїзду».

«Хтось хотів просунути свої дрібні інтереси і трохи перестарався», — сказав Бабенко та додав: «Ні з ким, крім росіян, нам воювати не хочеться».