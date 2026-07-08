У ніч на 08 липня (з 18:00 07 липня) противник атакував двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря, п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску – ТОТ АР Крим, Брянська обл., – рф)., 169 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово – рф., Донецьк -ТОТ, Гвардійське, Чауда -ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!