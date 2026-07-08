“Сполучені Штати розпочали серію потужних ударів по Ірану, щоб змусити його заплатити високу ціну за наведення на комерційні судна та атаки на них в міжнародних водах, де екіпажі складаються з невинних цивільних”, — заявили у Силах Центрального командування США (CENTCOM).

Під удар потрапили:

іранські системи ППО;

берегові радіолокаційні станції;

протикорабельні ракетні комплекси;

понад 60 катерів Корпусу вартових ісламської революції.

Удари США стали відповіддю на іранські атаки на три комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку.

“Продемонстрована Іраном агресія була невиправданою, небезпечною та очевидним порушенням режиму припинення вогню”, – заявили у США.

Крім того, Міністерство фінансів США скасувало дозвіл на продаж іранської нафти у відповідь на напади на танкери в Ормузькій протоці, що поставило під загрозу тимчасову мирну угоду між Вашингтоном і Тегераном. Про це пише Reuters.

Сполучені Штати у вівторок відкликали генеральну ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти, після того, як ​офіційний представник США попередив, що дії Ірану в Ормузькій протоці є “абсолютно неприйнятними” та ‌матимуть наслідки після нападів на танкери на цьому стратегічному водному шляху – пише видання.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 5% після оголошення. Міністерство фінансів США заявило, що дозволить період припинення нафтових операцій Ірану, які були дозволені відповідно до анульованої ліцензії, до 17 липня.

Американський чиновник заявив, що переговорники продовжують сумлінно працювати над досягненням остаточної угоди з Іраном, незважаючи на останню ескалацію.

Цей крок США відбувся після того, як повідомлялося, що три танкери були вражені невідомими снарядами в Ормузькій протоці та поблизу неї останніми днями, повідомило агентство UKMTO, пов’язане з британським флотом. Ці атаки та реакція США загрожують поставити під загрозу крихке дипломатичне взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном, підвищуючи ризик того, що подальші заходи у відповідь можуть зірвати переговори щодо ширшої угоди – додає видання.

Видання зазначає, що потенційна ескалація відбувається на тлі того, що обидві сторони працювали над угодою, яка включала обмеження ядерної програми Ірану та зняття деяких санкцій, зокрема обмежень на експорт нафти.

Ормузька протока, вузький водний шлях між Іраном та Оманом, є одним з найважливіших енергетичних вузьких місць у світі, через який щодня проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти та великі обсяги поставок зрідженого природного газу. Будь-які тривалі перебої можуть призвести до зростання цін на енергоносії та посилити тиск на споживачів і уряди, які вже стикаються з вищими витратами на паливо.

Експорт нафти залишається критично важливим джерелом доходів для Ірану, забезпечуючи мільярди доларів у твердій валюті, які допомагають фінансувати державні витрати та підтримувати економіку, ослаблену багаторічними санкціями США.

Будь-які поновлені зусилля щодо обмеження цього експорту можуть створити додатковий тиск на фінанси Ірану та його здатність підтримувати внутрішні програми та регіональну діяльність.