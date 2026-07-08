Російський удар по місту Вишневе на Київщині 6 липня спричинив найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Кількість загиблих у Вишневому зросла до дев’яти. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

-У Вишневому триває ліквідація наслідків однієї з найтрагічніших ворожих атак на Київщину.



Станом на вечір 7 липня у медичних закладах продовжують перебувати 18 постраждалих, яким надається вся необхідна допомога.



Уже здійснено попередній огляд пошкодженого житла — будинки розподілені на три категорії.



Перша — будинки з незначними пошкодженнями, власники яких зможуть отримати компенсацію для самостійного відновлення в межах державних гарантій. Таких обʼєктів попередньо 115.



Друга — будинки, що потребують капітального ремонту. Їх відновлення планується за кошти державного та обласного бюджетів — 47.



Третя категорія — повністю зруйновані будинки, які потребують нового будівництва.

Наразі таких будинків 91. Для них також буде забезпечено відновлення за кошти держави та області.



Також передбачається відновлення двох пошкоджених багатоповерхівок, а також зовнішніх інженерних мереж в кварталі.



Станом на зараз зафіксовано пошкодження 253 приватних житлових будинків.



Також пошкоджено 27 багатоквартирних будинків, де вибито 1692 вікна.



Надійшло 65 звернень від представників бізнесу щодо пошкодженого майна.

Робота комісій триває, тому обсяги руйнувань ще уточнюються.



Для людей, які залишилися без житла, організовано тимчасове розселення.

Наразі у місцях тимчасового проживання перебувають 60 осіб, ще 160 людей тимчасово зупинилися у родичів та знайомих.

Резерв місць для розміщення залишається достатнім, і за потреби його буде оперативно збільшено.



Наше головне завдання зараз — максимально швидко допомогти кожній постраждалій родині, забезпечити людей житлом, підтримкою та відновити пошкоджену інфраструктуру, повідомив Калашник.



Нагадаємо, вчора у Генштабі повідомили, що об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ