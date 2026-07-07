Об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів”, – наголосив він.

Збройні Сили України висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали внаслідок трагедії, спричиненої ударом російського агресора, додав речник Генштабу.