Днями відбулося чергове засідання комісії з розгляду заяв на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги за програмою «Револьверний фонд», яку реалізує асоціація «Енергоефективні міста України».

Миколаїв є учасником цього проєкту та здійснює внески до фонду з міського бюджету. Це дозволяє ОСББ отримувати доступне фінансування для модернізації своїх будинків.



За результатами розгляду заявок комісія ухвалила чотири рішення про надання позик на впровадження енергоефективних заходів, повідомили в Миколаївській міськраді.

Фінансова підтримка необхідна для проведення капітального ремонту систем опалення з установленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміни світлопрозорих конструкцій та вхідних груп.

Загальна сума наданих коштів становить 580 тис. грн.

Додаткову інформацію про можливості участі в енергоефективних програмах можна отримати в Центрі енергоефективності Миколаєва: вул. Павла Скоропадського, 7, телефон: 063 221 93 67.

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