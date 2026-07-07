Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал на полях саміту НАТО в Анкарі підписали так звану Drone Deal — угоду про співпрацю у сфері безпілотників.

У коментарі виданню ERR Міхал пояснив, що угода дозволить естонським компаніям розпочати виробництво дронів на основі знань українців.

«Коротко кажучи, угода про дрони для Естонії означає, що українські навички та інтелектуальні знання, які наразі є найкращими у світі й завдяки війні розвиваються дуже швидко, стануть доступними для наших підприємств», — зазначив він.

Також для Естонії ця угода означає можливість у майбутньому закуповувати продукцію українських підприємств.

Володимир Зеленський зауважив, що ця угода — не лише шлях до швидшої співпраці між країнами, а й «крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом».

«Такі угоди Україна укладає лише зі своїми найближчими країнами», — сказав журналістам прем’єр-міністр Естонії.