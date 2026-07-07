Виконувач обов’язків віцепрем’єр-міністра та міністра економічного розвитку і цифровізації Еуджен Осмокеску тимчасово очолить уряд Молдови після відставки Александру Мунтяну, пише Кореспондент.

Президентка Мая Санду підписала указ про призначення Осмокеску виконувачем обов’язків прем’єр-міністра з 8 липня і до формування нового уряду.

“Починаючи із завтрашнього дня, відповідно до указу президента, обов’язки прем’єр-міністра тимчасово виконуватиме віцепрем’єр-міністр Еуджен Осмокеску. Я дякую йому за те, що він узяв на себе цю відповідальність, і бажаю успіхів. Я цілком упевнений, що він забезпечить безперервність роботи уряду”, – написав Мунтяну у соцмережах.

Осмокеску також опублікував у соцмережах допис, у якому підтвердив своє призначення.

“Моїм пріоритетом у цей період буде забезпечення безперервної роботи уряду, підтримання інституційної стабільності та просування необхідних рішень в інтересах громадян Молдови. Ми й надалі працюватимемо на благо країни та виконуватимемо взяті на себе зобов’язання”, – наголосив він.