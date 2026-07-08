Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 8 липня:

Баштанський район

Вночі ворог атакував район, попередньо КАБами. Внаслідок удару в Горохівській громаді постраждала сім’я, загинули мати й донька – 38-річна жінка та 15-річна дівчина. Поранення отримала 13-річна дівчинка, її госпіталізовано. В іншому населеному пункті громади поранення отримала 39-річна жінка, її також було госпіталізовано. На ранок стан обох постраждалих – тяжкий, стабільний. Пошкоджено 20 приватних будинків, будівля навчального закладу та ЛЕП – є знеструмлення споживачів.

Миколаївський район

Учора ворог завдав удару БпЛА типу «Shahed/Гербера» по м.Очаків. Внаслідок чого пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та автомобіль. Постраждалих немає.

Також вчора ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Куцурубську громаду. Постраждалих немає.