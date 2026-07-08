Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула чергові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого переходу Гренландії під контроль Сполучених Штатів, наголосивши, що острів не продається. Про це повідомляє DR.dk із посиланням на Ritzau та Reuters, пише УНН.

Під час саміту НАТО в Анкарі Фредеріксен заявила, що позиція Данії щодо Гренландії залишається незмінною.

Звичайно, Гренландія не продається. Ми чітко заявили про це із самого початку – сказала прем’єрка.

Вона також наголосила, що жителі Гренландії не хочуть ставати частиною США.

Гренландці не хочуть бути частиною США. Вони чітко про це заявили – зазначила Фредеріксен.

Крім того, глава данського уряду висловила сподівання, що всі союзники по НАТО поважатимуть суверенітет Данії.