«Нижнекамскнефтехим» — це велике російське нафтохімічне підприємство, розташоване в місті Нижньокамськ (Татарстан, РФ). Це один із найбільших у Європі виробників синтетичних каучуків та пластиків, який наразі входить до складу холдингу СИБУР.
Компанія спеціалізується на випуску:
Синтетичних каучуків (використовуються переважно для виготовлення автомобільних шин);
Пластиків (поліетилен, поліпропілен, полістирол);
Основних нафтохімічних мономерів (етилен, пропілен, бензол).
Виробничі потужності підприємства включають десятки великих заводів, а сама компанія є ключовим експортером полімерної продукції та займає провідні позиції у світовій хімічній промисловості.