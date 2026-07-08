«Нижнекамскнефтехим» — це велике російське нафтохімічне підприємство, розташоване в місті Нижньокамськ (Татарстан, РФ). Це один із найбільших у Європі виробників синтетичних каучуків та пластиків, який наразі входить до складу холдингу СИБУР.

Компанія спеціалізується на випуску:

Синтетичних каучуків (використовуються переважно для виготовлення автомобільних шин);

Пластиків (поліетилен, поліпропілен, полістирол);

Основних нафтохімічних мономерів (етилен, пропілен, бензол).

Виробничі потужності підприємства включають десятки великих заводів, а сама компанія є ключовим експортером полімерної продукції та займає провідні позиції у світовій хімічній промисловості.