Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб
танків – 12 100 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од.
артилерійських систем – 45 569 (+61) од.
РСЗВ – 1 918 (+1) од.
засоби ППО – 1 478 (+0) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од.
крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 117 547 (+462) од.
спеціальна техніка – 4 398 (+4) од.
Дані уточнюються.