Навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» розгорівся масштабний скандал через розслідування Бабеля щодо загибелі щонайменше 26 новобранців за небойових обставин, а також свідчення про системні катування, доведення до самогубства та утримання бійців у нелегальних приміщеннях з кінця 2025 до весни 2026 року.

Основні деталі.

Причини смертей

Багато новобранців, особливо мобілізованих без належного попереднього проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), гинули від пневмонії у перші ж тижні після зарахування до полку, не отримавши своєчасної медичної допомоги.

Проблема із залежностями

Військовий омбудсман Ольга Решетилова підтвердила, що в полку перебувало близько 2 000 військовослужбовців з різними видами залежностей (зокрема наркотичною), які за станом здоров’я не повинні служити в штурмових підрозділах.

Що каже авторка розслідування Катерина Лихогляд

В етері Громадського радіо авторка розслідування про полк «Скеля» Катерина Лихогляд розповіла, що розслідування щодо полку почалося не з відео Олександра Семенова, який помер у лікарні в Кропивницькому.

«Один військовослужбовець, який уже багато років захищає Україну, передав мені інформацію про іншого чоловіка, який втік зі «Скелі». Я відібрала у нього анонімні свідчення й почала думати, як взагалі верифікувати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати його слова. І я просто почала «ґуґлити». І, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних тих, які скаржаться на «Скелю». Кожен може «заґуґлити» «Скеля помер або розшукую» або ще щось і знайти шквал постів та коментарів рідних [мобілізованих до цього полку]», — сказала журналістка.

Смертей може бути більше, ніж 26?

У матеріалі виокремили 26 смертей. На запитання, чи їх може бути більше, Катерина Лихогляд відповіла:

«Це те, що ми знайшли. Це та кількість, де рідні [померлих] говорили і де вони мають питання до «Скелі» — що сталося з їхніми рідними. Але ми не знаємо, яка там кількість смертей насправді», — наголосила журналістка.

Реакція влади

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював термінову перевірку фактів знущань, катувань та нелегальних місць утримання. Правоохоронні органи та Військова служба правопорядку (ВСП) проводять розслідування, а питання обговорювалося з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Про проблеми у “Скелі” відомо з минулого літа, – Решетилова

-Про складну ситуацію у «Скелі», побиття і знущання над військовослужбовцями я дізналася у травні-червні минулого року, — заявила військовий омбудсман України Ольга Решетилова (Кобилинська).

-Тоді, у червні 2025 року, ми виїхали на полігон «Скелі» разом із представниками Офісу президента.



Паралельно свою перевірку силами Військової служби правопорядку призначив Головком.



Ми забрали з полку 22 військовослужбовців, які дали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом.

Разом із фахівцями з ВСП нам вдалося ідентифікувати групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. На жаль, керівництвом ВСП не були вжиті відповідні заходи ні щодо притягнення цієї групи людей до відповідальності, ні щодо запобігання протиправним діям у майбутньому. Тоді за підсумками перевірки ВСП було призначено службове розслідування Командуванням Сухопутних військ, і вже за його підсумками пішло повідомлення на правоохоронні органи про вчинення правопорушення.



Результату розслідування досі немає.

Тоді ж я зустрічалася з новопризначеним Генпрокурором Русланом Кравченком, потім і я, і вже перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков неодноразово проводили зустрічі із заступником Генпрокурора і наголошували на необхідності розслідувань щодо «Скелі».



Загалом з початку роботи Офісу Військового омбудсмана у січні ми надіслали п’ять повідомлень про злочини у «Скелі» до правоохоронних органів.



Розуміючи, що розслідувань і кадрових рішень щодо цього (і інших штурмових підрозділів) ми можемо чекати довго, а військовослужбовці там потребують захисту вже зараз, ми почали шукати шляхи взаємодії зі «Скелею».



Я переконала командира 425 ОШП, як мінімум, не допускати людей, яких ми ідентифікували як тих, які системно порушують права військовослужбовців, до роботи з особовим складом.

Ми відпрацювали фактично миттєву реакцію командування «Скелі» на скарги, які надходять до Офісу Військового омбудсмана та інших інституцій. Ми змусили їх забезпечити військовослужбовцям регулярний звʼязок із рідними.



Уже в травні кількість скарг до нас на відсутність зв’язку від близьких з цього підрозділу знизилась на 73%. Ми регулярно відвідуємо полігони і місця розташування «Скелі».

Але ми не можемо зробити роботу за правоохоронні органи і не можемо прийняти управлінські рішення.



Щодо ЗПТ і військовослужбовців з наркозалежністю.

Кілька місяців тому ми виявили, що у «Скелі» їх близько двох тисяч. Це якраз та нашуміла новина з посиланням на мене, що в одному з підрозділів виявлено понад 2000 ймовірно непридатних до служби.



Так, згідно з 402 наказом вони є непридатними до служби, у виключних випадках — обмежено придатні, але точно не мають перебувати у штурмових підрозділах.



Ми тоді, мʼяко кажучи, здивувались, скликали термінову міжвідомчу нараду. Наразі триває робота, ми проводимо дослідження, з якими видами залежностей люди можуть служити.

Як надати доступ ВЛК до відповідних даних, щоб вони бачили інформацію щодо ЗПТ.

Але, на жаль, мобілізація людей із залежностями триває, і це стає проблемою багатьох підрозділів, не тільки «Скелі».



Щодо великого підрозділу — це теж важливо. Розмір «Скелі», як про це вже говорилось, приблизно дивізія. При цьому у них залишається штат полку. Управляти такою кількістю особового складу штатом полку просто нереально, навіть за бажання проконтролювати все неможливо. Тут однозначно потрібні управлінські рішення.



Буквально минулого тижня я розмовляла про це з Головнокомандувачем Олександром Сирським. Він незмінно вважає, що ситуація може змінитися, коли у штурмових підрозділів буде свій командувач, який буде нести відповідальність за них.



Я незмінно вважаю, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини.

З моєї точки зору, оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі.



У будь-якому разі рішення щодо штурмових підрозділів має бути добре зважене і продумане».

Від кого чекати реакцій

Про події у “Скелі” і навколо висловився адвокат, ветеран російсько-української війни Масі Найєм.

«Після цих випадків вона дійшла висновку про системність проблеми.

За результатами перевірок були направлені матеріали до правоохоронних органів.

Ця інформація (від Офісу Військового омбудсмана — ред). спростовує те, що писали у «Скелі», а саме:

Тезу «це окремі трагічні випадки».

Спростовується словами омбудсмана: «стала очевидна системність».

Тезу «це переважно свідчення людей, які не хочуть служити або пішли в СЗЧ».

Спростовується тим, що: перевірку проводив омбудсман; перевірку проводив ОП; перевірку проводила ВСП; були 22 свідки; були поліграфи; були офіційні повідомлення про злочини.

Тобто джерелом є не лише свідки.

Тезу «ми відкриті і самі працюємо над проблемами».

Частково спростовується словами омбудсмана: «ми переконали» та «ми змусили».

Тобто зміни відбувалися не лише з ініціативи полку.

Тезу «потрібно дочекатися розслідування».

Формально правильна.

Але омбудсман показує, що вже зараз існує достатньо даних для серйозного занепокоєння: встановлені факти; встановлені свідки; встановлена група інструкторів; відкриті провадження; направлені повідомлення про злочини.

Головний висновок

Це не виглядає так, що «Бабель» каже одне, а «Скеля» — інше.

Тобто є підтвердження:

фактів побиттів;

фактів знущань;

системності проблеми;

наявності групи інструкторів, причетних до порушень;

необхідності зовнішнього втручання.

Від кого тепер треба чекати реакції… Не від журналістів і не від омбудсмана.

Від:

Офісу Генерального прокурора — який результат розслідувань?

Державного бюро розслідувань — кому повідомлено про підозру і на якій стадії справи?

Військової служби правопорядку — чому після виявлення групи інструкторів не були своєчасно вжиті заходи?

Командування Сухопутних військ — які висновки службового розслідування?

Командування 425 ОШП «Скеля» — хто конкретно усунутий, покараний або звільнений після всіх цих перевірок?

Чим швидше буде реакція, тим сильнішими будемо ми як держава».