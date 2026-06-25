Європу накрила спека, дуже спекотно стає і в Україні. У таку погоду легко перегрітися, що іноді призводить до теплового виснаження або навіть теплового удару.

Теплове виснаження зазвичай не є серйозним, якщо ви можете охолонути, але тепловий удар – це невідкладний медичний стан, який потребує негайного лікування.

Деякі групи, от як люди похилого віку, маленькі діти та люди із хронічними захворюваннями, можуть бути особливо вразливі.

Як відрізнити виснаження від удару

Теплове виснаження виникає, коли тіло стає надто гарячим і йому важко регулювати свою температуру, пише ВВС.

Очевидною ознакою є надмірне потовиділення, а також відчуття сильного жару і нездужання. Так ваше тіло попереджає вас, що треба терміново, швидко охолодитися.

Серед інших симптомів:

головний біль

запаморочення та сплутаність свідомості

втрата апетиту та відчуття нудоти

судоми в руках, ногах і животі

прискорене дихання або пульс

температура тіла 38°C або вище

дуже велика спрага

Маленькі діти, які ще не можуть розповісти про свої відчуття, можуть стати млявими та сонливими.

Теплове виснаження може статися з будь-ким, в тому числі здоровими людьми у ​​хорошій фізичній формі, особливо якщо вони виконували важкі фізичні вправи за високих температур або ж цілий день вживали алкоголь на сонці.

Це може статися швидко, протягом кількох хвилин, або поступово, протягом кількох годин.

Деякі ліки також можуть ускладнити регулювання температури або збільшити ймовірність опіків на сонці, запаморочення або зневоднення.

Теплове виснаження може перерости в тепловий удар, а це вже невідкладний медичний стан.

Це означає, що ваш організм більше не може справлятися з теплом, і температура тіла підвищується занадто високо. Вам слід терміново звернутися за медичною допомогою.

Ось ознаки, на які слід звернути увагу та швидко реагувати:

людина почувається недобре, хоч уже 30 хвилин відпочиває в прохолодному місці та багато п’є

не пітніє, хоч і відчуває, що спекотно

температура тіла 40°C і вище

прискорене дихання або задишка

відчуття розгубленості

судома

втрата свідомості

відсутність реакції

Як допомогти людині, в якої удар чи теплове виснаження

Якщо в когось теплове виснаження:

дайте людині охолодитися в прохолодному місці – наприклад, у кімнаті з кондиціонером чи десь у тіні

зніміть будь-який непотрібний одяг, щоб оголити якомога більше шкіри

допоможіть шкірі охолонути – використайте все, що маєте: прохолодну, вологу губку або серветку, збризніть водою, прикладіть холодний компрес до шиї та пахв або загорніть їх у прохолодне, вологе простирадло

обмахуйте шкіру віялом, поки вона волога – це допоможе воді випаруватися, що допоможе охолодити шкіру

дайте людині попити води – спортивні напої або електроліти теж підійдуть.

Залишайтесь із людиною, поки їй не покращає.

Вона має почати охолоджуватися чи почуватися краще протягом пів години.

Якщо їй не стає краще після 30 хвилин відпочинку, і ви думаєте, що в неї може бути тепловий удар, негайно дзвоніть у швидку за номером 103 та викликайте медичну допомогу.