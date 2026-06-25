Росія посеред ночі таємно вивозила стратегічні ракетні комплекси РС-24 «Ярс» з Йошкар-Оли Республіки Марій Ел – не виключено, що передислокація може бути підготовкою до запуску міжконтинентальної балістичної ракети

Йошкар-Ола є пунктом постійної дислокації 14-тої Київсько-Житомирської ракетної дивізії.

Що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету РС-24:

• дальність польоту становить ~10 000 км;

• оснащена головною частиною, що розділяється, здатною нести кілька ядерних (!) зарядів;

• потужність одного бойового блоку – ~500 кілотонн, що в десятки разів перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

• Ракета здатна змінювати траєкторію польоту, а її бойові блоки летять незалежно один від одного (задля ураження одразу декількох цілей).