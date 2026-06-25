Мінфін США виключив 7 громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії зі списків, пов’язаних із санкціями проти РФ.

Про це йдеться на сайті установи.

Зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були вилучені:

Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну “Норільський нікель”;

Герман Білоус (Заступник голови правління АТ АКБ “Новікомбанк”);

Ірина Кремлева (Член Правління ПАТ Банк “ФК Открытие”);

Михайло Клюкін (Член Наглядової ради ПАТ “Совкомбанк”);

Віктор Ніколаєв (Член Правління ПАТ Банк “ФК Открытие”);

Надія Черкасова (Член Правління ПАТ Банк “ФК Открытие”);

Максим Смірнов (громадянин РФ);

Крім того, зі списку було вилучено два судна — “Геннадій Єгоров” та “В’ячеслав Аршинов”. Обдва — багатоцільові суховантажні судна, пов’язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії.

Причини такого рішення мінфін США не називає.