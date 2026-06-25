Як повідомляло вранці ІншеТВ, У Венесуелі та Японії потужні землетруси, передбачають тисячі жертв (ВІДЕО)

Виконуюча обов’язки президента Дельсі Родрігес уточнила, що ці дані не включають штат Ла-Гуайра, який найбільше постраждав. Там тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв, ймовірно, зростатиме.

Увечері в середу столицю Венесуели Каракас сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5. Щонайменше 32 людини загинули, понад 700 зазнали поранень. У місті обвалилися житлові будинки, тривають пошуково-рятувальні роботи, а мешканці проводять ніч просто неба, побоюючись нових підземних поштовхів.

Другий підземний поштовх стався менш ніж за хвилину після першого, повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Американські сейсмологи попереджають: наслідки можуть виявитися катастрофічними. За їхніми попередніми оцінками, кількість жертв може становити від 10 до 100 тисяч людей.

“Можливі великі людські втрати та масштабні руйнування, а сама катастрофа, найімовірніше, має широкомасштабний характер”, — заявили в USGS, передає ВВС.

Надзвичайний стан

Поштовхи відчувалися далеко за межами столиці – у штатах Трухільйо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Міранда та Ла-Гуайра, а також у столиці сусідньої Колумбії Боготі.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Дельсі Родрігес оголосила в країні надзвичайний стан. За її словами, станом на зараз підтверджено загибель щонайменше 32 людей, ще понад 700 дістали поранення.

Виступаючи на державному телебаченні, вона висловила співчуття родинам загиблих, однак не уточнила кількість жертв.

Також Родрігес повідомила про зупинку руху поїздів і метро до окремого розпорядження, а заняття в школах скасували до кінця тижня.

Підпис до фото,Люди вибігли на вулицю після попередження про землетрус

Міжнародний аеропорт Майкетія поблизу Каракаса також закрили. За словами Родрігес, під час землетрусу там частково обвалилася стеля.

Як повідомляє AFP із посиланням на адміністрацію президента, після двох основних землетрусів країну сколихнули ще понад 20 афтершоків. У USGS попереджають, що можливі нові сильні підземні поштовхи.

Рятувальники розбирають завали

Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельйо підтвердив, що в Каракасі обвалилися кілька будівель.

Найбільше постраждали райони Палос-Ґрандес і Альтаміра — ті, які зазнали найбільших руйнувань під час нищівного землетрусу 1967 року.

Підпис до фото,Рятувальники біля руїн будинку в Каракасі

Мер муніципалітету Чакао Густаво Дуке Саес повідомив, що щонайменше два багатоповерхові житлові будинки повністю зруйновані, ще кілька будівель зазнали серйозних пошкоджень.

За його словами, з-під завалів уже вдалося живими дістати 18 людей. На місці працюють понад 500 рятувальників і працівників екстрених служб.

Підпис до фото,Зруйнована будівля банку в Каракасі

“У Чакао ніхто не залишиться сам, і ми не підемо звідси, поки не врятуємо кожного мешканця”, — заявив Дуке Саес.

Він також закликав людей, які розшукують зниклих родичів, звертатися до двох центрів екстреної допомоги, відкритих на площах Альтаміра та Лос-Палос-Ґрандес. Там збирають інформацію про постраждалих, надають воду та тимчасовий прихисток.

“Я думала, що будинок зараз завалиться”

Кореспондентка BBC Mundo Ніколь Колстер розповіла, що під час землетрусу перебувала на сьомому поверсі житлового будинку в районі Палос-Ґрандес.

“Я побачила, як дрижали вікна. Єдине, що спало мені на думку, – стати між вхідними дверима та кам’яною стіною, яка здалася найміцнішою. Я думала, що будинок зараз просто впаде на мене”, — розповіла вона BBC Mundo.

Пізніше журналістка повідомила, що біля одного зі зруйнованих будинків лунали крики людей, які опинилися під завалами.

“Люди кричать: “Допоможіть! Ми тут!””, — сказала вона.

За словами Колстер, навіть через годину після землетрусу багато жителів залишалися на вулиці, боячись нових поштовхів.

“Зараз рекомендація одна — не повертатися до будівель”, — каже вона.

Близько опівночі чимало мешканців Каракаса залишалися просто неба.

Люди боялися повторних поштовхів і того, що пошкоджені будинки можуть обвалитися.

Багато хто чекав новин про рідних, які могли опинитися під завалами або перебували в районах, де тривали рятувальні роботи.

Влада закликала жителів не повертатися додому, доки фахівці не перевірять будівлі. Водночас не всі, хто залишив свої квартири, мали місце, де можна було пережити ніч.

Мешканка району Палос-Ґрандес Марія Елісе розповіла BBC Mundo, що в її квартирі з’явилися тріщини на стінах.

“На вулицях повалені електроопори. Немає світла, немає зв’язку”, — сказала вона.

“Це було страшніше, ніж у 1967 році”

Для багатьох венесуельців трагедія сталася, коли вони були вдома.

Попри будній день, країна відзначала національне свято – річницю битви при Карабобо 1821 року, коли війська Сімона Болівара здобули перемогу над іспанською армією та закріпили незалежність Венесуели.

Для Каракаса це вже не перший руйнівний землетрус. У 1967 році поштовхи магнітудою 6,6 забрали життя понад 200 людей. Найбільше тоді постраждали саме райони Палос-Ґрандес і Альтаміра.

Багато жителів кажуть, що нинішній землетрус був значно сильнішим.

“Це був найпотужніший землетрус, який я коли-небудь пережила. Це було жахливо, навіть страшніше, ніж у 1967 році”, — розповіла Reuters 80-річна пенсіонерка Марія Ромеро.

Ще одна мешканка Каракаса, 56-річна Коро Мартінес, сказала Reuters: “Був дуже гучний гуркіт. У будинку все попадало, навіть пляшки в холодильнику. Я ще ніколи не переживала такого”.

Журналістка BBC Mundo Валентина Оропеса, яка зараз живе у США, розповіла, що відразу після перших поштовхів отримала голосове повідомлення від сестри, яка залишалася в Каракасі.

“Будинок страшенно трусить”, — сказала їй сестра Вероніка.

Після цього зв’язок майже на дві години зник.

“Я побачила відео зруйнованого будинку в Палос-Ґрандес і відразу впізнала це місце. Воно лише за кілька десятків метрів від будинку моєї сестри та мами”, — згадує Оропеса.

Коли інтернет частково відновився, Вероніка змогла ненадовго вийти на зв’язок.

“Сестро, я думала, що ми помремо”, — сказала вона.

Міжнародна допомога

Після землетрусу американська система попередження про цунамі оголосила загрозу для Пуерто-Рико, Американських і Британських Віргінських островів, а також попередила про можливу небезпеку для Аруби, Кюрасао та Бонайре біля узбережжя Венесуели. Приблизно за годину попередження скасували.

Про готовність допомогти Венесуелі вже заявили кілька країн регіону. США направлять пошуково-рятувальні команди, медичну та гуманітарну допомогу, повідомив заступник держсекретаря США з питань міжнародної допомоги Джеремі Левін.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що доручив усім федеральним відомствам бути готовими до швидкого розгортання допомоги.

“Два потужні землетруси, які щойно обрушилися на великий народ Венесуели, були надзвичайно руйнівними й призвели до величезної кількості загиблих”, — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

“США готові, хочуть і можуть допомогти. Я доручив усім відомствам нашого уряду бути готовими діяти швидко”, — додав він.

Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив про готовність відправити до Каракаса 300 рятувальників і 50 тонн техніки та гуманітарної допомоги.

Про підтримку Венесуели також повідомили Еквадор, Бразилія та Мексика.