У середу, 24 червня, Миколаїв з робочим візитом відвідав перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бучко.

Під час наради, у якій взяли перший заступник голови Миколаївської обласної ради Ігор Щербина, перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, голова постійної комісії облради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації Алла Ряжських, директор філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександр Грицай, начальник Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Юрій Ребар, заступник начальника управління екології та природних ресурсів ОВА Дмитро Мац, директор департаменту агропромислового розвитку ОВА Олена Піскун, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк, обговорили і проблему Андріївського урочища.

Як повідомили в Миколаївській облраді, заповідне урочище місцевого значення «Андріївське» знаходиться в критичному стані. Через бойові дії та обмежений доступ до лісів у період з 2022 по 2025 роки вогнем було знищено 939 га лісових насаджень урочища. Законодавча заборона на будь-які лісогосподарські заходи та рубки в урочищах заважає розчищати згарища, що створює високі ризики повторних займань. У зв’язку з втратою природоохоронної цінності випалених ділянок учасники наради обговорили зміну меж та категорії урочища.

Щоб компенсувати ці втрати та не допустити зменшення заповідного фонду Миколаївщини, філія «Південний лісовий офіс» спільно з ГО «Українська природоохоронна група» підібрала нові унікальні степові ділянки загальною площею 1472,8 га. Цю ініціативу повністю підтримують Миколаївська ОВА та облрада.

Наразі філія звернулася до сертифікованого судового експерта для проведення офіційної інженерно-екологічної експертизи, що дозволить фіналізувати пакет документів для погодження профільним міністерством.

У 2023 році Інше ТВ розбиралося в проблемі з Андріївським урочищем – тоді площа згорілого лісу складала 318 га, і тоді ж у Південному лісовому офісі повідомили, що зверталися у 2022 році до Управління екології Миколаївської ОВА та Міністерства довкілля з клопотанням про зміну статусу Андріївського урочища, що надасть можливість провести санітарно-оздоровчі заходи на цій площі та лісовідновлення на цій ділянці. Але змінилося законодавство, і треба було підготувати новий пакет документів. Як бачимо, площа згорілого через російські обстріли лісу зросла втричі, а проблема з урочищем так і не вирішилася.