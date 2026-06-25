Мати утримувала 7-річного сина на ланцюгу: у Кам’янському розслідують факт жорстокого поводження з дитиною.

24 червня 2026 року під час планової перевірки умов проживання сім’ї працівники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей виявили факт жорстокого поводження з малолітньою дитиною.

38-річна мешканка м. Кам’янське прив’язала свого 7-річного сина металевим ланцюгом до батареї.

За словами хлопчика, він перебував прикутим до батареї з минулої доби.

Родина перебуває на обліку служби у справах дітей з 2025 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Через зловживання алкогольними напоями жінка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності.

Батько дитини участі у її вихованні не бере та зв’язку з родиною не підтримує.

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України).

Наразі хлопчика вилучено з небезпечних умов проживання та влаштовано до центру соціально-психологічної реабілітації.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події.