Мати утримувала 7-річного сина на ланцюгу: у Кам’янському розслідують факт жорстокого поводження з дитиною.
24 червня 2026 року під час планової перевірки умов проживання сім’ї працівники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей виявили факт жорстокого поводження з малолітньою дитиною.
38-річна мешканка м. Кам’янське прив’язала свого 7-річного сина металевим ланцюгом до батареї.
За словами хлопчика, він перебував прикутим до батареї з минулої доби.
Родина перебуває на обліку служби у справах дітей з 2025 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Через зловживання алкогольними напоями жінка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності.
Батько дитини участі у її вихованні не бере та зв’язку з родиною не підтримує.
За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України).
Наразі хлопчика вилучено з небезпечних умов проживання та влаштовано до центру соціально-психологічної реабілітації.
Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події.