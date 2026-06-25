Угорщина планує розсекретити та опублікувати файли спецслужб часів комунізму. Ця ініціатива є частиною кампанії прем’єр-міністра Петера Мадяра, спрямованої на переосмислення минулого країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідний законопроєкт уряд подав 24 червня, через 37 років після падіння комуністичного режиму у Східній Європі. На відміну від інших колишніх країн радянського блоку, Угорщина після переходу до демократії так і не оприлюднила списки інформаторів спецслужб.

«Ми повертаємо борг десятиліть», — заявив Мадяр.

Планується, що документи стануть повністю доступними для громадськості до 23 жовтня — до 70-ї річниці угорського повстання 1956 року проти Радянського Союзу.

Попри те, що багатьох фігурантів цих справ уже немає серед живих, а частина документів могла бути вилучена з архівів, цей крок має символічне значення.

Як пише агентство, відсутність публічного доступу до архівів інформаторів «вважають первородним гріхом посткомуністичної історії Угорщини». Це дозволило колишнім агентам зайняти ключові посади в державних структурах та бізнесі, а наступні уряди неодноразово призначали колишніх високопосадовців комуністичної доби на впливові посади.

Досі доступ до цих файлів мали лише акредитовані історики. Також громадяни могли особисто перевірити, чи шпигував хтось конкретно проти них, проте інформація не була загальнодоступною. Попередні уряди різних політичних сил неодноразово обіцяли відкрити архіви, але всі попередні спроби завершувалися безрезультатно.

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