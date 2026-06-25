Венесуелу ввечері 24 червня вразили два потужних землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 з інтервалом менше хвилини. У столиці Каракасі обвалились будинки, тисячі людей вийшли на вулиці. Геологічна служба США попередила про ймовірні масові жертви – від 10 до 100 тисяч людей – та збитки у розмірі від 2 до 20% ВВП країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP, Reuters та Al Jazeera.

Два удари з інтервалом у хвилину

Перший поштовх магнітудою 7,2 стався о 22:04 за Гринвічем поблизу міста Сан-Феліпе – приблизно за 284 кілометри на захід від Каракаса, на глибині 22 кілометри. Менш ніж за хвилину пролунав другий, сильніший удар магнітудою 7,5 – його епіцентр розташувався за 16 кілометрів на південний захід від Морона, на глибині 10 кілометрів. За даними Геологічної служби США, це одні з найпотужніших землетрусів у Венесуелі більш ніж за сто років.

ÚLTIMA HORA | Se registra poderoso terremoto de 7,1 de magnitud en Venezuela: reportan colapsos de varias edificaciones en Caracas https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/Xi1BueJJit — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 24, 2026

Alerta de Tsunami y siguen la réplicas en Venezuela, se ha sentido en Curazao, Aruba y parte de Colombia pic.twitter.com/pVkvcV0fOX — David Iglesias (@DavidRIglesiasS) June 24, 2026

Каракас у пилу та руїнах

Жителі столиці масово евакуювалися з хитких будівель і залишалися на вулицях навіть після заходу сонця – багато хто в шоці спостерігав, як цілі стіни обвалились, а з відкритих квартир виднілися меблі. У двох районах міста здіймалися стовпи пилу. Люди сиділи просто на землі, притискаючи до себе тварин.

«Спочатку тряхнуло легко, потім все сильніше і сильніше – і врешті-решт ми всі вибігли з будинків на вулицю», – розповів мешканець Каракаса Гектор Річчі.

«Будинок хитало з боку в бік. Неймовірно. Сила була просто шалена, – сказав інший житель, Роберто Гамас. – Нас кидало по вулиці. Все в квартирі впало. Слава богу, ми встигли вибратись».

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Влада закликає до обережності

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо повідомив, що поштовхи відчули кілька штатів. У каракаському районі Альтаміра зафіксовано «тривожні ситуації» – там обвалились житлові будинки та інші споруди. Міністр закликав водіїв звільнити дорогу для рятувальних машин, а мешканців – залишатися надворі, оскільки повторні поштовхи можуть додатково пошкодити ослаблені конструкції.

«Ми розуміємо, що дехто може бути в розпачі, але діємо за протоколами, аби надати допомогу тим, хто її найбільше потребує», – заявив Кабельо в державному ефірі.

Прогноз: від 10 до 100 тисяч жертв

Геологічна служба США видала найвищий – червоний – рівень тривоги щодо людських жертв та економічних збитків. «Великі жертви та значні руйнування є ймовірними, а катастрофа, найімовірніше, носить масштабний характер», – йдеться у заяві відомства.

За попередніми оцінками, кількість загиблих може становити від 10 до 100 тисяч людей. Економічні збитки геологи оцінюють у від 10 до 100 млрд доларів – це від 2 до 20% ВВП Венесуели. Точних даних про жертв влада ще не оприлюднила.

Цунамі-попередження і сейсмічний контекст

Центр попередження про цунамі США оголосив тривогу для Віргінських островів та Домініканської Республіки. Тривога для Пуерто-Рико була знята протягом години. Під загрозою небезпечних хвиль також опинились острови Аруба, Кюрасао та Бонейр.

Венесуела розташована на межі Карибської та Південноамериканської тектонічних плит. Сильні землетруси тут трапляються рідко – останній раз Каракас серйозно постраждав від підземних поштовхів у 1967 році. На відміну від Мексики чи Чилі, що лежать уздовж «Тихоокеанського вогняного кільця», яке відповідає за 90% землетрусів на планеті, Венесуела вважається відносно спокійним регіоном.