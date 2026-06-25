Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський “досить добре справляється” з війною.

Так він відповів на питання журналіста під час пресконференції в Білому домі.

Журналіст запитав президента США, “чи перемагає Зеленський у війні”.

“Він зараз перемагає. Що ж, у нього все досить добре. Як не крути, він непогано справляється. Принаймні, він тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що у нього все досить добре”, — відповів він.

Трамп також додав, що Зеленський мужній та має хороші ресурси.

“Слухайте, мушу сказати, що він мужній. У нього чудове спорядження, в нього чудові люди, у нього є бійці”, — додав Трамп.

Все знаємо про Трампа та його слова, тож не час тішитися.