Зараз Україна виграє війну, оскільки змінила динаміку боїв: українці наступають, а росіяни чекають зими. Необхідне продовження тиску на полі бою, — заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін на «Українському обіді», який організував у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука, передає Zn.ua.

«Україна зараз робить багато для того, щоб зафіксувати нову фазу війни та врешті-решт виграти її.



Вже зараз ситуацію вдалося переламати.

Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент.



Раніше українські сили на полі бою чекали зими, оскільки росіяни у цей час не наступали і брали паузу. Зараз відбувається протилежне: українці перебувають у наступі, а росіяни чекають зими.



Водночас навіть цієї зими українцям вдалося змінити динаміку, оскільки узимку українці атакували російську інфраструктуру на території рф.

Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою.



Сполучені Штати розглядають можливість скасування винятку із санкцій на російську нафту.



Також Вашингтон продовжить співпрацю з європейськими партнерами у питанні санкцій», — заявив Левін.