Спека атакує Миколаїв. Для комфорту містян фахівці КП «ДЄЗ «Пілот» встановили водяні розпилювачі у популярних місцях відпочинку.
У Миколаївській міськраді нагадали, де встановлені водяні арки:
Дитяче містечко «Казка»;
Верхня набережна;
«Серце міста»;
Каштановий сквер;
вул. Соборна (пішохідна зона).
Не забувайте пити воду, носити головні убори та бережіть себе у спекотні дні!
Як повідомляло Інше ТВ, минулого року у Миколаєві в 5 локаціях запрацювали водяні арки для перехожих – як це коментують містяни (ФОТО)