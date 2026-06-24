Спека атакує Миколаїв. Для комфорту містян фахівці КП «ДЄЗ «Пілот» встановили водяні розпилювачі у популярних місцях відпочинку.

У Миколаївській міськраді нагадали, де встановлені водяні арки:

Дитяче містечко «Казка»;

Верхня набережна;

«Серце міста»;

Каштановий сквер;

вул. Соборна (пішохідна зона).

Не забувайте пити воду, носити головні убори та бережіть себе у спекотні дні!

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року у Миколаєві в 5 локаціях запрацювали водяні арки для перехожих – як це коментують містяни (ФОТО)