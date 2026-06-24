Франція підтвердила перший випадок захворювання на вірус Ебола у країні – захворів лікар, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго, пише ВВС.

Хворого лікаря “негайно госпіталізували до спеціалізованого закладу”, і його стан стабільний, повідомило в середу міністерство охорони здоров’я Франції.

Конго оголосила про спалах лихоманки Ебола минулого місяця, але експерти вважають, що вірус циркулював там ще кількох тижнів до оголошення.

У країні вже понад 260 підтверджених смертей від вірусу, тоді як 1000 людей були інфіковані.

Це перший випадок захворювання на Еболу, підтверджений у Європі. Хоча американський лікар, у якого тест виявився позитивним у ДР Конго, лікувався в німецькій лікарні минулого місяця.

Сусідка Конго, Уганда, також підтвердила випадки захворювання на Еболу. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що відомо про 20 інфікованих жителів та дві смерті.

У своїй заяві в середу міністерство охорони здоров’я Франції наголосило, що ризик для населення “дуже низький”.

Відомство каже, що шукає людей, які могли контактувати з лікарем.

Медичні працівники – у групі особливого ризику, оскільки Ебола поширюється через біологічні рідини.

Нинішній спалах Еболи спричинив вид вірусу Бундібуджіо, від якого наразі немає вакцини.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що Франція розробила “спеціальну систему моніторингу” для гуманітарних працівників, які повертаються з ДР Конго.

За даними Африканських центрів контролю та профілактики захворювань (CDC Африки) та органів охорони здоров’я США, нинішній спалах Еболи може стати одним з найбільших за всю історію.

У Конго випадки захворювання зосереджені у східних провінціях Ітурі, Південне Ківу та Північне Ківу.

Ітурі залишається основним центром передачі вірусу, на нього припадає понад 90% підтверджених випадків зараження.

ВООЗ попередила, що конфлікт на сході Конго ускладнює боротьбу зі спалахом лихоманки Ебола. Повстанське угруповання М23 контролює значну частину Північного та Південного Ківу.