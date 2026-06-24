-Є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором. Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України і саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. І це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде у Росії безкарно та легко вкрасти землю Українського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта, і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи.

Україна буде посилювати нашу технологічну базу і надалі – дякую всім розробникам і виробникам. Росія вже не вперше окуповує чужі землі: російська держава складається з багатьох підкорених народів, із вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Боремось за людей. Боремось за справедливість для України. Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і перетворення окупації на безкінечну.

Наша операція, зокрема, щодо Криму чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України зʼявиться – і це залежить від рішення партнерів, – ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від партнерів: вони чітко знають, про що йдеться».

Росія вже не вперше окуповує чужі землі: російська держава складається з багатьох підкорених народів, із вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву, на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО – за рахунок ППО на інших напрямках.

Тільки на Московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння: на всіх інших напрямках в Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу – захищають джерело цієї війни.

Уже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання «Єдиної Росії» в Держдуму: їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну і не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру.