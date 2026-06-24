У росії розробили нову приховану стратегію інформаційної війни, яка спрямована на спотворення інформації у світових пошукових системах та програмах ШІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Як йдеться в повідомленні ЦПД, російські спецслужби масово наповнюють інтернет мільйонами автоматичних фейкових статей. Через це комп’ютерні алгоритми та чат-боти зчитують цю масу брехні, помилково вважають її правдивою і видають користувачам в якості надійних відповідей.

При цьому, через санкції та брак грошей кремль відмовився від розробки власного штучного інтелекту, зосередившись на “отруєнні” алгоритмів і мовних моделей ШІ кремлівською пропагандою.

кремль намагається повністю автоматизувати пропаганду, змушуючи світові технології працювати на себе. Головна небезпека полягає в тому, що тепер ворожа брехня не виглядає як явна реклама чи агресивний допис у соцмережах – вона маскується під звичайні, нейтральні підказки комп’ютера, що суттєво ускладнює її розпізнавання – зазначили в ЦПД.