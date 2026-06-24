Президент України Володимир Зеленський повідомив про припинення роботи в Білорусі ретрансляторів, які коригували удари російських дронів по українських містах, з понеділка, 22 червня.

“За наявною інформацією, яку мені доповідав головком розвідки, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють”, – сказав Зеленський журналістам в середу.

Як повідомлялося, 16 червня Олександр Лукашенко попросив вибачення у Зеленського за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід. Окремо він наголосив, що Білорусь не має наміру здійснювати військові дії проти України і що вважає неприйнятним поширення війни між Україною та РФ на територію Білорусі.

Зеленський в свою чергу скептично оцінив слова Лукашенка про небажання бути втягненим у війну. “Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми”, – сказав він.

Також президент України переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів, які використовуються російськими окупантами у війні проти України.

Пізніше Зеленський також заявляв, що Україна передавала Білорусі вимогу припинити використання або технічну підтримку ретрансляторів, які можуть сприяти роботі російських та іранських дронів, і попередив, що у разі невиконання цієї вимоги з боку Лукашенка Україна протягом тижня може вдатися до відповідних заходів у відповідь. Водночас президент зазначив, що Україна також передає сигнали щодо припинення постачання окремих ресурсів для російської армії, підкреслюючи, що частина таких комунікацій відбувається непублічно.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Вже кілька днів російські дрони не літають вздовж білоруського кордону. Ретранслятори вимкнули?