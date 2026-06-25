24 червня на території Миколаївської області зареєстровано 24 пожежі різного характеру, дві з яких виникли внаслідок бойових дій.

Через падіння боєприпасів та їх уламків горіли суха трава, чагарники та пожнивні залишки. Постраждалих немає.

Тричі вогнеборці залучались до ліквідації пожеж у житловому секторі.

У місті Новий Буг Баштанського району рятувальники ліквідували пожежу даху житлового будинку на площі 80 кв. м.

У місті Первомайськ вогнеборці загасили пожежу літньої кухні на території приватного домоволодіння. Площа горіння склала 30 кв. м. Від знищення врятовано літню кухню та житловий будинок.

У селі Миколаївка Казанківської територіальної громади Баштанського району через коротке замикання електромережі виникла пожежа у сіннику. Вогонь охопив 20 кв. м, знищивши 0,2 тонни сіна.

Ще 19 пожеж зареєстровано в екосистемах області. Горіли суха трава, чагарники та сміття на відкритих територіях Миколаївського, Вознесенського та Баштанського районів. Загальна площа пожеж перевищила 10 гектарів.