Країна-агресор Росія збільшила морський експорт нафти до рекордних показників з початку року, але їй загрожує Іран.

США послабили санкції щодо Тегерана на тлі мирних переговорів, дозволивши Ісламській республіці протягом двох місяців продавати нафту та нафтопродукти третім країнам, пише агентство Bloomberg, передають «Українські Новини».

З 24 травня по 21 червня середній обсяг експорту російської нафти морським шляхом становив 3,89 мільйона барелів на добу, що трохи перевищує попередній показник. Зростання обсягу постачань відбувається на тлі триваючих ударів України по російських нафтопереробних заводах. Це потенційно може призвести до перенаправлення на експорт нафти, яку неможливо переробити.

Однак Москві може бути складно продати додаткові обсяги нафти на світовому ринку, де спостерігається зростання постачань з Ірану та інших країн Близького Сходу. Причиною цього стало укладення крихкого перемир’я між Вашингтоном та Тегераном, яке номінально відкрило Ормузьку протоку для судноплавства.

Крім того, США скасували санкції на продаж іранської нафти до 21 серпня. Постачання з Ірану, частина яких є гарною заміною російської нафти марки Urals, вже заполонюють ринок, оскільки танкери отримали дозвіл покинути порти після зняття американської морської блокади.

На час війни в Ірані російські постачальники знайшли для себе готовий ринок збуту у вигляді Індії. Цьому сприяло виключення російської нафти з американських санкцій на час, поки Ормузька протока була заблокована. Однак термін дії виключення закінчився. З цієї причини індійські нафтопереробники можуть звернутися до інших постачальників, якщо виключення не буде продовжено.

Bloomberg зазначає, що несподівана вигода, яку Москва отримала від війни в Ірані, вже зменшується. З початку червня світові ціни на нафту знизилися приблизно на 16%, а ціни на ключові сорти російської нафти обвалилися на 20%. Відновлення боротьби за покупців в Індії може змусити РФ збільшити знижки на свою нафту, що ще більше скоротить її доходи від нафти.

Як повідомляло Інше ТВ, Через Ормузьку протоку пройшла рекордна кількість нафти – ЗМІ