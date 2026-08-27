Як повідомляло вчора ІншеТВ, На кордоні Непалу і Китаю селеві потоки після землетрусу призвели до катастрофи – близько 400 туристів зникли безвісти, багато загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

Офіс прем’єр-міністра Непалу ввечері 26 серпня повідомив, що безвісти зникли майже 500 туристів, у тому числі майже 400 іноземців. Серед них є громадяни США, Великої Британії та інших країн.

За даними МЗС України, серед зниклих — понад 50 наших громадян, у тому числі 46 членів туристичної групи.

“Жахливі новини з Непалу, де раптові повені забрали життя людей і спричинили масштабні руйнування. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких.

Україна солідарна з народом Непалу та бажає сил рятувальним командам, які працюють у цих складних умовах, а також швидкого відновлення всім постраждалим громадам.

Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти в постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами влади та вживати всіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій”, — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.