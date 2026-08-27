Четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами виробник бензину у рф «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повністю зупинив перероблення нафти після атаки 26 серпня. Тепер усі основні російські НПЗ компанії «Лукойл» виведені з ладу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Невизначений промисловий об’єкт був пошкоджений внаслідок атаки українського дрона на Нижегородську область Росії 26 серпня, повідомив у середу місцевий губернатор Гліб Нікітін.



«Лукойл», якому належить нафтопереробний завод, не одразу відповів на запит про коментар.



Джерела повідомили, що атака дрона пошкодила кілька переробних установок, міжблокову інфраструктуру та загальні заводські споруди. Вони не змогли сказати, скільки часу знадобиться для усунення пошкоджень та відновлення переробних операцій на нафтопереробному заводі.

Усі основні російські нафтопереробні заводи «Лукойл» зараз не працюють. Його Пермський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки дрона 21 серпня, тоді як Волгоградський нафтопереробний завод призупинив переробку 31 липня.

НОРСІ може переробляти близько 15 мільйонів метричних тонн сирої нафти на рік та виробляти близько 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 000 тонн бітуму.