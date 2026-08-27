Цієї ночі росіяни атакували Україну балістичними ракетами, КАБами, дронами. Балістика летіла на Київ, падіння уламків одразу у двох районах — Подільському та Шевченківському. Так, ракети збивали. Поки що не відомо, чи повідомлять, скільки і чого збили.

У Борисполі після ворожої атаки горить “Епіцентр”.

Також після влучання горять склади “Розетки”.

Майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу.

Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила

Як повідомляє Монітор, у ніч на 27.08.26 за приблизними оцінками противник застосував для атаки по території України:

4× балістичні ракети KN-23 по Запоріжжю, Павлограду, Кам’янському, Кременчуку та Кривому Рогу.

4× балістичні ракети ( 9м723/РМ-48У з Брянська) по Києву.

2× балістичні ракети «Іскандер» (з Таганрогу) по Запоріжжю.

1× гіперзвукову ракета 3м22 «Циркон» у напрямку Полтави.

16× малогабаритних крилатих ракет «Бандероль» (близько 13 одиниць по Одесі та 3 одиниці по маршруту Кам’янське — Кривий Ріг — Покров).

3× надзвукові протикорабельні ракети П-800 «Онікс» по Одещині (Чорноморськ, Південне).

4× керовані авіабомби УМПБ-5 по Чорноморську (Одещина).

~120 ударних БпЛА (в т.ч. значна кількість реактивних Герань-3/Герань-4) у напрямку Київщини (зокрема Броварського району, Одещини, Дніпропетровщини, Черкащини, Полтавщини та Чернігівщини).