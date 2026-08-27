Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна була заздалегідь поінформована про несподіваний візит директора ЦРУ США Джона Реткліффа до Москви.

Про це повідомляє LRT.

“Так, ми знали”, — сказав Науседа на пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, партнери повідомили Литву, що інформацію про мету й зміст зустрічі нададуть “практично вже, напевно, наступного тижня”. Сам зміст перемовин литовський президент коментувати не став, назвавши це “передусім предметом переговорів і дискусій сторін зустрічі”.

Науседа висловив припущення, що зустріч спрямована на зниження геополітичної напруги в регіоні, і назвав це “позитивним” сигналом.

Кошта своєю чергою відмовився коментувати журналістам сам факт візиту, пояснивши це тим, що йдеться про поїздку відомства США до третьої країни.

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