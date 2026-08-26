У середу на гімалайському кордоні Непалу та китайського Тибету в річку обвалилася величезна стіна з бруду та скель, що спричинило катастрофічну повінь на непальській стороні, в результаті якої загинуло щонайменше 95 людей, а сотні туристів зникли безвісти.

Під час катастрофи, яка все ще триває, перевірені відео показали, як десятки людей змило водою на кордоні, а влада з обох сторін побоюється набагато більших жертв та масових руйнувань.

Про це пише REUTERS.

У Непалі було змито будинки, дороги та енергетичні об’єкти, тоді як чиновники в Тибеті заявили, що бояться «великих жертв», деякі люди зникли безвісти в окрузі Гьїронг після того, як зсув селю обрушився на прикордонний перехід.

Початкові повідомлення свідчать про те, що землетрус у цьому районі міг спровокувати лавину та спричинити повені, заявив у середу міністр закордонних справ Непалу Шисір Ханал парламенту країни, повідомляють місцеві ЗМІ.

ЗАПИС З СТАЦІОНАРНОЇ КАМЕРИ ПОКАЗУЄ, ЯК ЛЮДИ ВТІКАЮТЬ

Записи з камер спостереження, зняті на китайській стороні кордону між Непалом і Тибетом, показують багатьох людей, які тікають, перш ніж потік каміння, бруду та води зруйнував будівлі, транспортні засоби та забрав багато життів.



Через потік каламутної води, що стікає з висоти приблизно 2000 метрів (6560 футів) над рівнем моря, у густонаселених північних індійських штатах Уттар-Прадеш та Біхар, які межують з Непалом і де кілька річок стікають з гір на рівнини, було оголошено попередження про повінь.

Влада Біхара заявила, що евакуювала близько 5000 осіб з шести районів і планує евакуювати загалом від 10 000 до 12 000 осіб.

Міністерство туризму Непалу повідомило, що щонайменше 341 іноземний мандрівник зник безвісти в регіоні, включаючи понад 100 індійців, трьох громадян США та 12 громадян Великої Британії. Також зникли безвісти десятки місцевих жителів.

За словами поліції, рятувальні команди в Непалі вже знайшли 95 тіл. Місцеві ЗМІ повідомляють, що 65 людей проходять лікування в лікарнях цього району та столиці Катманду.

Південна Корея окремо заявила, що вісім її громадян, які працювали на гідроелектростанції, зникли безвісти.

ЕКСПЕРТИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДРУГОЇ ПОВЕНІ

Точну причину зсуву не вдалося одразу визначити, але Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ) повідомив, що приблизно за сім хвилин до часу, зазначеного на відеозаписі з камер спостереження, стався землетрус магнітудою 4,4 бала.

Початкове дослідження супутникових знімків Planet Labs показало, що зсув снігу та каміння спричинив повінь, завалену уламками, в річці Ленде, приблизно за 20 км (12 миль) на північний схід від прикордонного переходу Расувагадхі між Непалом та Китаєм, повідомило Національне управління Непалу зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними на каналі X.

Рятувальні гелікоптери не змогли приземлитися в постраждалих районах Непалу Сьяпру Бесі та Тімуре в гірському районі Расува з населенням близько 50 000 осіб, повідомили чиновники, оскільки річка тече вище свого звичайного русла.

На телевізійних зображеннях було видно зруйновані будинки, автомобілі, що плавають, та металевий міст, який змиває вода, тоді як свідки повідомили Reuters, що вода поглинула цілі села.

«Можуть бути великі жертви або втрати майна», — сказав адміністратор району Нарендра Паріяр, який закликав мешканців берегів річки Бхоте Коші, в яку впадає Ленде Хола, перебратися на вищі місця.

«Куди не глянь, скрізь руїни», — сказав Reuters Тула Бахадур Б.К., медичний працівник у Расуві. «Поселення біля річки повністю змило водою. П’ятеро моїх родичів зникли безвісти».

КИТАЙ ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ПОРТ КЬЙОРОН ПОСТРАЖДАВ

Офіційне інформаційне агентство Китаю «Сіньхуа» повідомило, що зсув обрушився на порт Кьйорон, перерізавши дороги, зв’язок та електропередачу в регіоні Шигадзе поблизу кордону, але не надало подробиць.

Глава Китаю Сі Цзіньпін закликав до «всеохопних» пошуків зниклих безвісти, а також до посилення систем моніторингу та раннього попередження для запобігання вторинним катастрофам.

Від своїх витоків у Тибеті річка Бхоте-Коші впадає в річку Трішулі в Непалі, яка зрештою впадає до Індії як річка Гандак, приток Гангу.

Минулорічна повінь у Бхоте-Коші забрала життя дев’яти людей, 24 зникли безвісти, оскільки вона змила «Міст дружби», що з’єднує Непал і Китай, порушивши торгівлю та транспорт на місяці. Ця повінь була спричинена осушенням надльодовикового озера в Тибеті, повідомив регіональний кліматичний моніторинг.