Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.08.26
особового складу / personnel – близько 1 482 150 (+1 400) осіб / persons
танків / tanks – 12 304 (+4) од.
бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 25 237 (+7) од.
артилерійських систем / artillery systems – 48 694 (+53) од.
РСЗВ / MLRS – 2 065 (+3) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 590 (+2) од.
літаків / aircraft – 440 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 2 404 (+17) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 483 367 (+1 762) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 5 052 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 140 248 (+494) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 602 (+10) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.