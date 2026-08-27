Угорщина офіційно визнала РФ загрозою для власної безпеки і для Європи та міжнародного порядку.

Про це йдеться в інструкціях для угорської делегації на 81-шу сесію Генеральної асамблеї ООН, повідомляє «Угорський вісник».

Документ підписав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. У ньому Будапешт засуджує війну росії проти України та підтверджує підтримку її суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також Угорщина визнає право України на самооборону. Окремо в документі наголошується, що дії Росії становлять загрозу для Угорщини, Європи та міжнародного порядку.

Крім того, угорський уряд зазначає, що російська агресія створює серйозні ризики для угорської меншини, яка проживає на Закарпатті.

На цьому тлі уряд Мадяра заявив про підтримку зусиль, спрямованих на початок переговорів задля досягнення тривалого миру та довгострокових гарантій безпеки.

Водночас нова позиція Будапешта не стала цілковитою несподіванкою. Після перемоги на парламентських виборах восени Мадяр також публічно заявляв, що РФ становить загрозу для Європи.