В Україні різко знизилася температура повітря. Проте спека ще повернеться до кінця серпня, а вересень принесе мінливу погоду.

За даними Укргідрометцентру, станом на 7:30 26 серпня, найхолодніше на Чернігівщині — там лише 7,8 градуса тепла. Найвища температура в Одеській області — +21 градус. На решті території — від 10 до 18 градусів із позначкою “плюс”.

Погода станом на 8:00 26 серпня в Україні. Карта: Укргідрометцентр

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів “Телеграфу” про погоду до кінця літа. За його прогнозом, після короткого періоду прохолоди (до 27 серпня), найближчим часом температура знову почне підвищуватися.

“Потім прогнозується нова хвиля спеки, починаючи із західних та південних областей, яка також буде пов’язана з надходженням субтропічного повітря з південних регіонів Європи“, — прогнозує Кібальчич.

За його словами, останні дні літа стануть спекотними на більшій частині території України. З 28 по 31 серпня вдень повітря прогріватиметься до +30 +36 градусів.

Погода в Україні 27 серпня

За прогнозом метеосайта ventusky.com, 27 серпня повітря максимально прогріється на південному сході, до 27 градусів тепла.

Прогноз погоди на 27 серпня. Карта: ventusky.com

Український гідрометцентр прогнозує, що у четвер, 27 серпня, частину України поливатимуть дощі. Опади прогнозуються в центрі, на півдні та у частині західних областей. Вдень повітря прогріється від +14 до +27 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті.

Прогноз погоди в Україні на 27 серпня. Карта: Укргідрометцентр

Яка погода буде у вересні

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), восени погода в Україні буде мінливою. Вологі дощові дні різко змінюватимуться прохолодними та безвітряними ночами, Україну часто накриватимуть густі тумани.

Ще один сценарій, який можливий цієї осені, — це потужні антициклони, які блокуватимуть атмосферні фронти. В цьому випадку на країну чекають тривалі сухі та теплі періоди, що створить ризики дефіциту ґрунтової вологи.

На півдні України, осінь, ймовірно, буде теплою. За літо Чорне море накопичило аномальний об’єм тепла, що впливатиме на осінню погоду в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях протягом всього сезону.