Євросоюз поставив крапку в одному з головних невирішених питань Півночі: Санта-Клаус живе на півночі Фінляндії, у містечку Рованіємі.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Після довгих розглядів Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу ухвалило, що місто у фінській Лапландії може зберегти за собою товарний знак «Офіційне рідне місто Санта-Клауса», яким воно володіє з 2009 року.

Відомство відхилило вимогу позаштатного нідерландського журналіста, який домагався анулювання реєстрації та стверджував, що батьківщина людини, якої не існує, може бути будь-де. Цього журналіста звуть Лекс Бон, і зараз він закінчує книгу про комерційну індустрію, що склалася навколо Різдва.

Позиція Рованіємі зводиться до наступного: місто є батьківщиною Санта-Клауса і місцем зустрічі з гостями, а на Північному полюсі він має село з майстернею, адресу якої він ретельно приховує.

Щоб відстояти батьківщину Санта-Клауса, Рованіємі найняв юридичну фірму з Гельсінкі, яка заявила відомству, що весь цей розгляд — марна витрата спільних ресурсів, адже цей персонаж дійсно зустрічається з гостями в місті, яке є його батьківщиною.

У свою чергу, журналіст як доказ доклав до своєї заяви відгуки з платформи туристичних відгуків Tripadvisor. Його автор розповідав, що зустрів у селі Санта-Клауса двох різних Сант. На думку журналіста, це доводило, що місто вводить людей в оману.

Проте відомство ЄС стало на бік фінського міста і не знайшло підстав для скасування реєстрації. Там вважають, що пред’явлені журналістом докази неспроможні.

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