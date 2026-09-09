Росіяни вдарили дроном по ТРЦ у Сумах.

Згідно повідомлення ДСНС України, попередньо, загинули 2 людини, ще 14 травмовані, серед них 3 дітей.



Внаслідок удару на парковці загорілися 4 автомобілі, пошкоджена будівля торговельно-розважального центру.



Паралельно з гасінням пожежі рятувальники надавали допомогу постраждалим та обстежили пошкоджені приміщення. Усі осередки горіння ліквідовані.

Як повідомляло Інше ТВ, Ще двоє загиблих у Миколаєві внаслідок сьогоднішніх атак, 9 постраждалих, серед них 1-річний малюк