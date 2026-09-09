Двоє людей загинули внаслідок ворожих атак по Миколаєву сьогодні після обіду.

Про це повідомив в.о.голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Попередньо, дев’ятеро людей постраждали. Серед них — однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Інші постраждалі перебувають у стані різного ступеня тяжкості та госпіталізовані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Майже добу росія тероризує Миколаїв та область. За кожною такою атакою – людські життя, біль родин і наших громад.

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