На порталі Дія відкрито ще 4 категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків.

Тепер українці можуть зафіксувати втрати, повʼязані з доступом до медицини й освіти, іншими порушеннями міжнародного права та економічними збитками.

Про це повідомляє Дія, передає Інше ТВ.

Які категорії доступні:

А4.1 Втрата доступу до медичної допомоги (https://diia.gov.ua/…/a41-vtrata-dostupu-do-medychnoi…) — якщо через російську агресію ви тривалий час не могли отримати необхідне лікування, пройти операцію. Наприклад, через знищення лікарні, відсутність медперсоналу чи неможливість дістатися до медзакладу.

А4.2 Втрата доступу до освіти (https://diia.gov.ua/services/a42-vtrata-dostupu-do-osvity)— через пошкодження закладу освіти, окупацію, небезпеку для життя чи відсутність можливості навчатися дистанційно.

А2.10 Інші порушення міжнародного права (https://diia.gov.ua/…/a210-inshi-porushennia…)— для випадків, які не охоплюють інші категорії. Наприклад, обмеження доступу до гуманітарної допомоги, води, опалення чи електроенергії, примус до отримання російського громадянства, використання цивільних як «живих щитів» та інші.

А3.7 Інші економічні втрати (https://diia.gov.ua/services/a37-inshi-ekonomichni-vtraty)— для економічних збитків, які не підпадають під інші категорії Реєстру. Зокрема, втрата матеріальної підтримки через смерть чи зникнення близької людини, витрати на лікування або поховання, втрата цінного рухомого майна чи активів ФОП та інші.

Як подати заяву?

Авторизуйтеся на порталі Дія → виберіть потрібну категорію → заповніть заяву та додайте наявні докази → підпишіть і надішліть до міжнародного Реєстру збитків.

Довідково. Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Як повідомляло Інше ТВ, Міжнародний Реєстр збитків відкрив шість нових категорій заяв для держави, територіальних громад та юридичних осіб