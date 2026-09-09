Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними ОГП, Вдовиченко подала заяву на звільнення, після чого було підписано відповідний наказ.

«Вчора був її останній робочий день», — зазначив співрозмовник Суспільного.

Марія Вдовиченко обіймала посаду першої заступниці генерального прокурора та фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

Крім того, звільнено Вікторію Дидич та Максима Штомпеля з посад у Черкаській обласній прокуратурі.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Це сталося після оприлюднення плівок НАБУ та САП у справі “Карфаген”. Як писали в ЗМІ, Вдовиченко, імовірно, зокрема фігурує на плівках антикорупційних органів.

Що стосується Дидич, згідно з відкритими джерелами, вона багато років працювала в одному з відділів Черкаської обласної прокуратури.

Раніше в медіа з’явилася інформація, що Вікторія Дидич – сестра Сергія Кропиви, якого підозрюють в організації схеми “кришування” незаконних колцентрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. Її чоловік Олександр Дидич також фігурує у справі. Йому, як і Кропиві, ВАКС обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, пов’язаної з “кришуванням” мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.

За версією слідства, учасники організації могли отримувати хабарі за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів. НАБУ і САП також оприлюднили записи розмов, зроблені в межах операції “Карфаген”.

За даними правоохоронців, угруповання сформували у середині 2025 року. До нього, як заявили в НАБУ та САП, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до них особи.