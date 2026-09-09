Трамп у дописі у Truth Social привітав ультраправу «Альтернативу для Німеччини» з перемогою на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. Він назвав результат виборів «справді великою ніччю» для німецьких популістів та пов’язав успіх партії з невдоволенням міграційною політикою Німеччини. Свій допис він завершив абревіатурою «MGGA», яку можна розшифрувати як «Make Germany Great Again» — за аналогією з його гаслом «Make America Great Again».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня в Нью-Йорку. Це сталося через кілька годин після того, як Трамп привітав перемогу ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) на виборах у землі Саксонія-Ангальт, повідомляє AFP.

Речник Мерца не назвав причину скасування розмови, але наголосив, що рішення не було пов’язане з нестикуванням у графіках лідерів. Нової дати телефонної розмови також поки не призначили.

Речник Мерца прямо не прокоментував заяви Трампа. Водночас він нагадав, що канцлер неодноразово виступав проти втручання у внутрішньополітичні справи Німеччини та коментування її виборів.

АдН виступає проти допомоги Україні

АдН здобула перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, що пройшли в неділю, 6 вересня, та набрала майже 44 відсотки голосів. Мерц назвав ультраправу партію “деструктивною силою” й заявив, що з її політикою вона ніде в Німеччині не зможе здобути абсолютну більшість.

Раніше Ульріх Зіґмунд (Ulrich Siegmund) від АдН, який претендує на пост прем’єр-міністра землі, закликав припинити допомогу Україні. За його словами, німці “не хочуть бути втягнутими у війну в Україні”. Мерц запевнив, що Німеччина й надалі надаватиме допомогу Україні в її боротьбі проти російської агресії.