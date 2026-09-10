У ніч на 10 вересня (з 18:00 09 вересня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, із напрямків: Міллерево, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локації.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!