Міністр закордонних справ Маргус Цахкна в середу, 9 вересня, зустрівся в Таллінні з міністром закордонних справ, оборони та зовнішньої торгівлі Ірландії Хелен Макенті.

Під час зустрічі було обговорено підтримку України, посилення тиску на Росію, включаючи додаткові економічні санкції та використання заморожених російських активів для підтримки України, а також зміцнення європейської безпеки та обороноздатності.

Про це повідомляє ERR.ee з посиланням на прес-службу МЗС Естонії, передає Інше ТВ.

Міністри підписали декларацію про наміри, згідно з якою Ірландія виділить 1 млн євро на проект, що реалізується Естонією у сфері охорони здоров’я та освіти в Україні. Також обговорювалися майбутнє головування Ірландії у Раді Європейського союзу та двосторонні відносини.

За словами Цахкна, Ірландія як головуюча в ЄС країна відіграє важливу роль у просуванні спільних європейських рішень. “Ми вважаємо важливим рішуче діяти як у підтримці України та вчиненні тиску на Росію, у тому числі через додаткові економічні санкції, так і у забезпеченні оборони та безпеки Європи”, – сказав Цахкна. Естонія також підтримує досягнення угоди щодо наступного довгострокового бюджету ЄС у період головування Ірландії.

Цахкна наголосив, що Європа має надавати Україні більше підтримки та допомагати країні просуватися вперед на шляху до вступу до Європейського союзу. “Майбутнє України – у Європейському союзі, і найкращою довгостроковою гарантією безпеки для України є членство в ЄС”, – сказав він.

Підписана Цахкна та Макенті декларація про наміри продовжує вже існуючу співпрацю Естонії та Ірландії у сфері допомоги Україні. Внесок Ірландії у розмірі 1 млн євро у проект ESTDEV “Освіта та охорона здоров’я для України” допоможе покращити реабілітаційну та спеціалізовану медичну допомогу, а також підготувати необхідних Україні фахівців.

Як повідомляло Інше ТВ, Естонія додатково виділить 100 тисяч євро на підтримку енергетики України